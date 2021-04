Stramaccioni | “Volevo Verratti | ma nessuno credeva in lui E sulla fuga Scudetto Inter…”

Leggi su sportface

(Di martedì 13 aprile 2021) Andrea, ex allenatore dell’Inter, è intervenuto sulle frequenze di 1 Station Radio, durante il programma “Un sogno nel cuore”. Si parla dellamessa in essere dai nerazzurri, ma anche di un retroscena di mercato avente come protagonista Marco. “all’Inter, Moratti ci provò, ma tutti avevano paura di puntare su di lui,ci”, afferma sul centrocampista del Paris-Saint Germain. Sull’Inter ha poi concluso: “Le eliminazioni in Champions e in Coppa Italia potevano affondare l’Inter, invece lì è iniziata la risalita dell’Inter, concomitante con l’annata di transizione della Juve. Oltre i suoi meriti l’Inter ha trovato anche le condizioni ideali per andare in ...