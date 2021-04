Samantha De Grenet ad Antonella Elia: “Ti trascino in tribunale” (Di martedì 13 aprile 2021) Vediamo insieme il perché di questa particolare dichiarazione da parte di Samantha De Grenet nei confronti di Antonella Elia. Samantha De Grenet e le parole nei confronti di Antonella EliaL’ultima edizione del Grande Fratello Vip è terminata da pochissimo ma ci sono ancora grandi incomprensioni tra alcuni personaggi famosi. Un’esempio è stato quello che è successo tra Antonella Elia e Samantha De Grenet, che porta ancora delle conseguenze, ma cerchiamo di capire meglio. Samantha De Grenet contro Antonella Elia Dopo quello che è successo nella casa del Grande Fratello Vip, Samantha ... Leggi su formatonews (Di martedì 13 aprile 2021) Vediamo insieme il perché di questa particolare dichiarazione da parte diDenei confronti diDee le parole nei confronti diL’ultima edizione del Grande Fratello Vip è terminata da pochissimo ma ci sono ancora grandi incomprensioni tra alcuni personaggi famosi. Un’esempio è stato quello che è successo traDe, che porta ancora delle conseguenze, ma cerchiamo di capire meglio.DecontroDopo quello che è successo nella casa del Grande Fratello Vip,...

Advertising

Wolf_InTheNight : RT @chetrash: dayane a #rosalinda : 'Non mettere la tua felicità nelle mani degli uomini, ti prego non farlo, ok? Me lo prometti?” ?? day… - nico_lai93 : RT @domenicalive: Toc-toc! Chi è? È Samantha De Grenet, nella #cabinagold di #DomenicaLive! - PasqualeMarro : #SamanthaDeGrenet trascina nella bufera #AntonellaElia - Sophie65314603 : @Aleky88_ Ma secindo me samantha de grenet non capi e non ha capito un cazzo. Anche perche credo che proprio rosy n… - puntodebole1 : SAMANTHA DE GRENET Lei è stata la vera stratega. Ha guadagnato la fiducia delle ragazze, per poi 'lavorare' e pro… -