Rubato Darius | il coniglio più grande del mondo | 1200 euro di ricompensa a chi lo ritrova

(Di martedì 13 aprile 2021)nel Regno Unito ilpiùdel. Lo ha riferito la polizia britannica, secondo cui, lungo 129 cm, entrato nel 2010 nel Guinness dei primati, è stato prelevato sabato notte dal recinto del giardino dell’abitazione di Annette Edwards a Stulton, nel Worcestershire. La donna ha offerto unadi 1.000 sterline, circa 1.200, e ha lanciato un appello su Twitter, informando tra l’altro cheè troppo vecchio per riprodursi. La polizia ha aperto le indagini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Rubato Darius, il coniglio più grande del mondo: maxi ricompensa per ritrovarlo

Lungo 129 cm è entrato nel Guinness dei primati nel 2010 nel Regno Unito il coniglio più grande del mondo. Lo ha riferito la polizia britannica, secondo cui, lungo 129 cm, entrato nel 2010 nel Guinness dei primati, è stato prelevato sabato ... Qualcuno riporti a casa Darius. È l'appello lanciato da Annette Edwards, la proprietaria del coniglio più grande del mondo, che le è stato rubato in casa nella notte tra sabato e domenica nella sua ... Pesa 22 chili ed è entrato nel Guinness World Record. I padroni hanno messo in palio una ricompensa di mille sterline ...