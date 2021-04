Ripartiremo all'inizio di maggio (Di martedì 13 aprile 2021) AGI - Le date somiglieranno a quelle dello scorso anno: per ripartire sarà necessario attendere altre tre settimane. Al momento non sarebbe prevista in settimana una riunione della cabina di regia, si dovrebbe tenere in quella successiva: si analizzeranno i dati che arriveranno venerdì e si aspetterà il ‘report' successivo. Ma è molto probabile, spiega una fonte di governo, che una vera ripartenza avverrà solo il 3 maggio, sulla falsa riga di quanto successo l'anno scorso (il 4 fu la data dell'allentamento delle misure), anche se l'obiettivo a cui sta lavorando l'esecutivo è di inviare qualche segnale già dal 26 aprile. Nel caso servirà comunque un provvedimento ad hoc, un dl non una semplice delibera. Salvini è in pressing (“Dove possibile si riapra già ora”), le Regioni faranno pervenire giovedì le proprie proposte ma l'ala rigorista invita ad evitare fughe in ... Leggi su agi (Di martedì 13 aprile 2021) AGI - Le date somiglieranno a quelle dello scorso anno: per ripartire sarà necessario attendere altre tre settimane. Al momento non sarebbe prevista in settimana una riunione della cabina di regia, si dovrebbe tenere in quella successiva: si analizzeranno i dati che arriveranno venerdì e si aspetterà il ‘report' successivo. Ma è molto probabile, spiega una fonte di governo, che una vera ripartenza avverrà solo il 3, sulla falsa riga di quanto successo l'anno scorso (il 4 fu la data dell'allentamento delle misure), anche se l'obiettivo a cui sta lavorando l'esecutivo è di inviare qualche segnale già dal 26 aprile. Nel caso servirà comunque un provvedimento ad hoc, un dl non una semplice delibera. Salvini è in pressing (“Dove possibile si riapra già ora”), le Regioni faranno pervenire giovedì le proprie proposte ma l'ala rigorista invita ad evitare fughe in ...

Ripartiremo all’inizio di maggio AGI - Agenzia Italia Ripartiremo all’inizio di maggio E il criterio ribadito dal commissario all’Emergenza Figliuolo è quello di dare priorità alle categorie fragili e agli over 80. Il metodo dunque è quello per fasce d’età, molte Regioni stanno ...

