Real Madrid | Modric | “Complimenti a Florentino Pérez Mbappé sarebbe il benvenuto Rinnovo? Ecco la verità”

Leggi su mediagol

(Di martedì 13 aprile 2021) Parola a Luka, sesto mandato per Florentino Perez: resterà presidente fino al 2025Manca sempre meno alla super sfida tra Liverpool e. Il match - in programma domani sera in quel di Anfield- è valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. All'andata i Blancos hanno sconfitto i Reds per tre reti ad uno e, pertanto, sono favoriti per staccare il pass per il turno successivo della massima competizione europea. Uno dei protagonisti della squadra allenata da Zinédine Zidane, Luka, si è espresso così nella rituale conferenza stampa pre match. In particolare, il centrocampista croato ha parlato della stella parigina che sta conquistando l'Europa a suon di gol e prestazioni prolifiche, Kylian. Di seguito, le sue ...