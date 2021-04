Psg-Bayern, dove vederla. I bavaresi cercano la rimonta a Parigi (Di martedì 13 aprile 2021) Tedeschi ancora senza Lewandowski. Verratti, Kean e Florenzi a disposizione di Pochettino. Il primo round è terminato 2-3 per i francesi Psg-Bayern, dove vederla Psg-Bayern, dove vederla Psg-Bayern, dove vederla – Il quarto di finale più atteso si deciderà questa sera con il secondo round al Parco dei Principi tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco (diretta tv dalle 21 su Sky Sport Football, Sky Sport canale 251 e in chiaro su Canale 5). Thomas Mueller suona la carica per i tedeschi, perché il 2-3 della partita d’andata è sì un risultato sfavorevole, ma non impossibile da ribaltare per una corazzata come quella di Hans-Dieter Flick, allenatore per il quale suonano ora anche le sirene della nazionale tedesca. Per il ... Leggi su ck12 (Di martedì 13 aprile 2021) Tedeschi ancora senza Lewandowski. Verratti, Kean e Florenzi a disposizione di Pochettino. Il primo round è terminato 2-3 per i francesi Psg-Psg-Psg-– Il quarto di finale più atteso si deciderà questa sera con il secondo round al Parco dei Principi tra Paris Saint Germain eMonaco (diretta tv dalle 21 su Sky Sport Football, Sky Sport canale 251 e in chiaro su Canale 5). Thomas Mueller suona la carica per i tedeschi, perché il 2-3 della partita d’andata è sì un risultato sfavorevole, ma non impossibile da ribaltare per una corazzata come quella di Hans-Dieter Flick, allenatore per il quale suonano ora anche le sirene della nazionale tedesca. Per il ...

