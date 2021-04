Oggi ricorre la Giornata Mondiale del Bacio: ma quanto fa bene baciare? (Di martedì 13 aprile 2021) Oggi si festeggia la Giornata Mondiale del Bacio, che a quanto pare risulta essere un’azione con dei benefici davvero interessanti, soprattutto perché coinvolge davvero molti muscoli facciali, si parla addirittura di 35 muscoli facciali che entrano in azione quando si bacia, ma secondo alcuni studi, entrerebbero in lavorazione anche 112 muscoli posturali, quindi sembra che quasi tutto il corpo si metta all’opera. Possiamo dire che dare un Bacio sarebbero come farsi una nuotata in vasca, i muscoli si metterebbero in moto allo stesso modo. Ma il gesto di baciarsi non farebbe solo mettere in moto tutta questa serie di muscoli, bensì avrebbe dei benefici ulteriori, infatti, baciare ridurrebbe i livelli di cortisolo, ovvero l’ormone dello ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 13 aprile 2021)si festeggia ladel, che apare risulta essere un’azione con deifici davvero interessanti, soprattutto perché coinvolge davvero molti muscoli facciali, si parla addirittura di 35 muscoli facciali che entrano in azione quando si bacia, ma secondo alcuni studi, entrerebbero in lavorazione anche 112 muscoli posturali, quindi sembra che quasi tutto il corpo si metta all’opera. Possiamo dire che dare unsarebbero come farsi una nuotata in vasca, i muscoli si metterebbero in moto allo stesso modo. Ma il gesto di baciarsi non farebbe solo mettere in moto tutta questa serie di muscoli, bensì avrebbe deifici ulteriori, infatti,ridurrebbe i livelli di cortisolo, ovvero l’ormone dello ...

Advertising

TeresaBellanova : #PrimoLevi morì in modo tragico l'#11aprile 1987, e oggi che ricorre l'anniversario della sua scomparsa, lo ricordi… - paolo78350349 : #oggi ricorre l'eccidio di #Katyn in #Smolensk #Russia, 13 aprile 1943, ventimila polacchi trovati in una fossa com… - PLinVatican : Oggi ricorre il 35° anniversario della storica visita di San Giovanni Paolo II nella sinagoga romana. Fu la prima v… - TerraDiPalma : RT @Radio3scienza: Stamami abbiamo ricostruito con @DarioKubler , presidente di @ASIMOF_IT, due tappe fondamentali della storia dell'astron… - RdiMilano : @Entreri41 @piolapiola74 ?? in qualcuno devo trastare. La data del 19 ricorre da giorni e Borghi ne ha parlato oggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi ricorre Giornata internazionale del bacio, frasi celebri e divertenti Oggi, 13 aprile, ricorre la Giornata internazionale del bacio 2021 . Giornata istituita nel 2006 per porre l'attenzione sui baci che vengono scambiati non solo tra gli innamorati, ma in genere tra chi ...

Picchiare la figlia che non fa i compiti è reato L'imputato ricorre quindi in Cassazione contestando il reato di lesioni, perché non affrontato dalla sentenza e perché la condotta non è stata provata, non potendo la decisione fondarsi sulle sole ...

Oggi ricorre il 169esimo anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato Genova24.it Lazio, oggi il ricorso dei biancocelesti per il processo tamponi 7 mesi di inibizione a Lotito e 12 per i due medici della Lazio, Pulcini e Rodia. Questa la sentenza di primo grado del processo tamponi che non ha convinto né ...

Mattarella “Tra Italia e Usa legame profondo per libertà e democrazia” ROMA (ITALPRESS) – “Nell’anno in cui la Repubblica Italiana celebra il 160mo anniversario di vita dell’unità del Paese, ricorrono anche i 160 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti ...

, 13 aprile,la Giornata internazionale del bacio 2021 . Giornata istituita nel 2006 per porre l'attenzione sui baci che vengono scambiati non solo tra gli innamorati, ma in genere tra chi ...L'imputatoquindi in Cassazione contestando il reato di lesioni, perché non affrontato dalla sentenza e perché la condotta non è stata provata, non potendo la decisione fondarsi sulle sole ...7 mesi di inibizione a Lotito e 12 per i due medici della Lazio, Pulcini e Rodia. Questa la sentenza di primo grado del processo tamponi che non ha convinto né ...ROMA (ITALPRESS) – “Nell’anno in cui la Repubblica Italiana celebra il 160mo anniversario di vita dell’unità del Paese, ricorrono anche i 160 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti ...