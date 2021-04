Non fatevi fregare dalle chiacchiere, la rabbia dei ristoratori è sacrosanta (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr – Il popolo dei ristoratori non ha di fatto potuto manifestare il proprio malessere e il proprio sdegno. Piazza Montecitorio ieri era militarizzata come se le autorità si aspettassero un assalto alle istituzioni, quando invece l’intenzione era banalmente si mostrare i volti e i corpi massacrati dopo mesi di chiusure e restrizioni. Non ne avevano diritto? Chissà, ma di certo ne avevano la libertà. Che poi la nostra carta costituente annoveri tra i suoi principi fondamentali il diritto a manifestare il proprio pensiero poco conta. Un diritto proviene sempre da un dettato normativo, anche se di rango costituzionale. La libertà individuale, invece, preesiste a tutto ciò ed è fondativa della dignità di ognuno di noi. I ristoratori? Liberi di manifestare Rimettere la nostra libertà nelle mani di un Parlamento affinché questo la trasformi in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr – Il popolo deinon ha di fatto potuto manifestare il proprio malessere e il proprio sdegno. Piazza Montecitorio ieri era militarizzata come se le autorità si aspettassero un assalto alle istituzioni, quando invece l’intenzione era banalmente si mostrare i volti e i corpi massacrati dopo mesi di chiusure e restrizioni. Non ne avevano diritto? Chissà, ma di certo ne avevano la libertà. Che poi la nostra carta costituente annoveri tra i suoi principi fondamentali il diritto a manifestare il proprio pensiero poco conta. Un diritto proviene sempre da un dettato normativo, anche se di rango costituzionale. La libertà individuale, invece, preesiste a tutto ciò ed è fondativa della dignità di ognuno di noi. I? Liberi di manifestare Rimettere la nostra libertà nelle mani di un Parlamento affinché questo la trasformi in ...

