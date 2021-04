Miss Universo 2021 | Viviana Vizzini rischia la finale a causa del Covid | ' Ma non mi arrendo'

Advertising

Viviana Vizzini rischia di non poter partecipare alla finale di2021, che si terrà il 16 maggio in Florida e verrà trasmessa in mondovisione, a causa del coronavirus. 'Mi impediscono di entrare in Usa. Non accettano il mio visto a causa dell'...A Viviana Vizzini,Italia 2020 - che potrebbe essere incoronata come donna più bella del mondo - viene impedito di partire per gli Stati Uniti a causa del Covid. Lei però stando a quanto riporta Repubblica ...Le norme anti-coronavirus impediscono alla modella siciliana di entrare negli Usa, facendole perdere la possibilità di battersi per la corona ...“Mi impediscono di entrare in Usa a causa del Covid e rischio di non andare allo show”, queste le parole di Viviana Vizzini, Miss ...