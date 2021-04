Meghan Markle | il legame speciale col principe Filippo | «Lei lo adorava»

(Di martedì 13 aprile 2021) Il principe Harry è già arrivato a Londra per l’ultimo saluto a nonno Filippo. Da solo. Sua moglie Meghan Markle, incinta di circa sei mesi della loro seconda figlia, su consiglio dei medici è rimasta a Montecito, in California, col piccolo Archie. Una scelta che la addolora. Perché «Meghan e il principe Filippo avevano un rapporto speciale. Lei lo adorava», come ha rivelato al Daily Mail un’amica della duchessa di Sussex. Il fatto che l’ex attrice non partecipi ai funerali del duca di Edimburgo «non cambierà i suoi rapporti con la regina Elisabetta»: «Meghan ha detto che la sovrana comprende la sua assenza. Capisce che deve pensare alla sua salute e a quella della bimba che porta in grembo».

Advertising

alessiobalbi : Mum Shaming: da Emily Ratajkowski a Meghan Markle, i corpi post parto che hanno diviso il web - Mummichogblogd1 : #icymi ecco l'intervista completa di Oprah Winfrey al principe Harry e Meghan Markle Salta al contenuto principale… - repubblica : Mum Shaming: da Emily Ratajkowski a Meghan Markle: i corpi post parto che hanno diviso il web - infoitcultura : Meghan Markle, ecco perché non parteciperà al funerale del principe Filippo (e il motivo non è la gravidanza) - infoitcultura : La migliore amica di Meghan Markle aspetta il secondo figlio -

Ultime Notizie dalla rete : Meghan Markle

Infatti, secondo quanto riferito da US Weekly , Harry, in quarantena , chiama continuamenteper controllare che stia bene e che la gravidanza non abbia nessun problema. "e ...NEL CUORE DELLA REGINA - I funerali si terranno in forma privata sabato 17 aprile a Windsor, Harry è già tornato a Londra, senza la grande assente( ), poi la regina terminerà il ...Belen Rodriguez vola alle Maldive con il fidanzato Antonino Spinalbese. E se lei non ha alcun timore a volare con il pancione (a differenza di Meghan Markle, per dire… – GUARDA), molti le rinfacciano ...Vicino alla regina di cui è diventata confidente, commossa e misurata, sempre in prima linea: nei giorni più dolorosi della royal family, la moglie di Edoardo d'Inghilterra è al centro dell'attenzione ...