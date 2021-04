Masters1000 Montecarlo, risultati 13 aprile: avanti Sinner, Fognini e Sonego. Berrettini scivola su Davidovich Fokina (Di martedì 13 aprile 2021) La terza giornata del Masters1000 di Montecarlo, che accorpava buona parte della seconda, vedeva tantissima Italia protagonista con ben otto azzurri impegnati fra primo e secondo turno. Purtroppo si è subito arrestata la corsa di Matteo Berrettini, apparso parecchio indietro di condizione nel match di rientro dopo due mesi di assenza contro Alejandro Davidovich Fokina: l’iberico si prende il suo primo successo contro un top 10 facendo muovere tantissimo il romano, che compie tanti errori (38 in partita) e serve maluccio, di poco sopra il 50%. Più semplice del previsto invece il compito di Jannik Sinner, che ci mette due game a prendere le misure di un terraiolo come Alberto Ramos-Vinolas e si guadagna il diritto a sfidare Novak Djokovic al secondo turno dopo un match autorevole. ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) La terza giornata deldi, che accorpava buona parte della seconda, vedeva tantissima Italia protagonista con ben otto azzurri impegnati fra primo e secondo turno. Purtroppo si è subito arrestata la corsa di Matteo, apparso parecchio indietro di condizione nel match di rientro dopo due mesi di assenza contro Alejandro: l’iberico si prende il suo primo successo contro un top 10 facendo muovere tantissimo il romano, che compie tanti errori (38 in partita) e serve maluccio, di poco sopra il 50%. Più semplice del previsto invece il compito di Jannik, che ci mette due game a prendere le misure di un terraiolo come Alberto Ramos-Vinolas e si guadagna il diritto a sfidare Novak Djokovic al secondo turno dopo un match autorevole. ...

