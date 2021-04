Masters 1000 Montecarlo 2021 | Travaglia ci prova | ma cede in due set a Carreno Busta

(Di martedì 13 aprile 2021) Stefanofuori al primo turno del torneodi. L’azzurro fa quel che può, ma è costretto ad arrendersi in due set 5-7 6-7(4) allo spagnolo Pablo, che ora troverà sulla sua strada il russo Karen Khachanov. In un primo set molto equilibrato il tennista italiano si ritagliano due palle break nel quarto game, ma non riesce a sfruttarle a dovere. Una nuova grande chance di allungo persi presenta nel decimo gioco, con altre tre palle break, ma l’iberico riesce ancora una volta ad annullarle e, nel game successivo, è lui stesso a strappare il servizio all’avversario, andando a chiudere sul 7-5. Nel secondo parziale l’azzurro ottiene subito il break, ma...

Il tennista avolese Salvo Caruso ha superato al primo turno deldi MonteCarlo Lucas Catarina. Match interrotto dalla pioggia ma concluso felicemente da Caruso per 6 - 7, 7 - 6, 6 - 3. "E' stata una partita durissima, quest'oggi in condizioni molto ...Peccato per il giovane tennista, che tornerà comunque in campo domani per affrontare Novak Djokovic , numero 1 al mondo, nel singolare maschile del secondo Atpdella stagione.Finisce con tanti rimpianti il cammino di Stefano Travaglia nel Masters 1000 di Montecarlo. Dopo aver superato le qualificazioni, il tennista marchigiano si è arreso al primo turno del tabellone princ ...Il 24enne torinese supera il primo ostacolo nel Principato. Fucsovics si lamenta per il grunting di Sonego, l'italiano replica: ...