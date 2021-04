Martina Colombari e Billy Costacurta: “Noi, dallo psicologo a causa delle liti con nostro figlio” (Di martedì 13 aprile 2021) Martina Colombari ammette di aver passato dei momenti difficili nell’ultimo anno, soprattutto anche a causa del lockdown, della didattica a distanza e della reclusione forzata, che loro figlio Achille non ha affatto accettato di buon grado. In una intervista a Il Messaggero, Martina ha ammesso con franchezza le difficoltà che si sono ritrovati ad affrontare insieme al marito. “Noi ci siamo fatti aiutare. Chiedere un aiuto esterno da un esperto o uno psicologo, nei momenti di difficoltà, non è qualcosa di cui ci si debba vergognare. Anzi”. Poi spiega anche che: “Per lui siamo l’esempio vivente che l’università non sia fondamentale. Dice: a voi non è servita. Ora si è convinto che vorrebbe aprire un ristorante”, prosegue. A causa dei contrasti continui, lei ed il ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 13 aprile 2021)ammette di aver passato dei momenti difficili nell’ultimo anno, soprattutto anche adel lockdown, della didattica a distanza e della reclusione forzata, che loroAchille non ha affatto accettato di buon grado. In una intervista a Il Messaggero,ha ammesso con franchezza le difficoltà che si sono ritrovati ad affrontare insieme al marito. “Noi ci siamo fatti aiutare. Chiedere un aiuto esterno da un esperto o uno, nei momenti di difficoltà, non è qualcosa di cui ci si debba vergognare. Anzi”. Poi spiega anche che: “Per lui siamo l’esempio vivente che l’università non sia fondamentale. Dice: a voi non è servita. Ora si è convinto che vorrebbe aprire un ristorante”, prosegue. Adei contrasti continui, lei ed il ...

