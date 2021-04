M5S, tegola in arrivo per Conte dal pm di Cagliari sulla leadership (Di martedì 13 aprile 2021) È scattato il conto alla rovescia sulla leadership dell’M5S e sulla stessa figura di Giuseppe Conte, investito della prestigiosa carica da Beppe Grillo ma appeso, come un re travicello, in queste ore al pronunciamento del pm presso il Tribunale di Cagliari. Che dovrà decidere a breve sul provvedimento di nomina del curatore speciale del M5S, in forza del quale la Procura di Cagliari potrebbe sollecitare Beppe Grillo, Garante dell’associazione, a convocare le consultazioni per la nomina dei componenti del Comitato direttivo. Questo per consentire la costituzione della normale rappresentanza processuale nel giudizio promosso dalla consigliera regionale Carla Cuccu, assistita dagli avvocati Patrizio Rovelli e Lorenzo Borrè, contro l’espulsione (già sospesa con conseguente reintegra) dal ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 aprile 2021) È scattato il conto alla rovesciadell’M5S estessa figura di Giuseppe, investito della prestigiosa carica da Beppe Grillo ma appeso, come un re travicello, in queste ore al pronunciamento del pm presso il Tribunale di. Che dovrà decidere a breve sul provvedimento di nomina del curatore speciale del M5S, in forza del quale la Procura dipotrebbe sollecitare Beppe Grillo, Garante dell’associazione, a convocare le consultazioni per la nomina dei componenti del Comitato direttivo. Questo per consentire la costituzione della normale rappresentanza processuale nel giudizio promosso dalla consigliera regionale Carla Cuccu, assistita dagli avvocati Patrizio Rovelli e Lorenzo Borrè, contro l’espulsione (già sospesa con conseguente reintegra) dal ...

