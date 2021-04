Lazio | Tare | “Muriqi può dare molto al calcio italiano”

(Di martedì 13 aprile 2021) “È il primo anno per lui qui alla, ha avuto due infortuni, ha avuto anche il Covid e tutto questo ha reso difficile il suo adattamento in squadra.gode del rispetto di tutti. Ci auguriamo vivamente che riesca ad esprimersi al massimo perché è un giocatore che puòale rappresentante del Kosovo“. Queste le dichiarazioni del direttore sportivo dellaIgliai microfoni di RTV Dukagjini sul futuro di Vedat, acquisto più caro del mercato estivo del club biancoceleste. SportFace.

