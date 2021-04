Latina, donne vittime di violenze: 3 arresti distinti nell’arco di una giornata (Di martedì 13 aprile 2021) Quotidianamente scriviamo di donne vittime di violenza, ciò nonostante il giorno seguente ci si ritrova davanti sempre la solita cronaca nera: storie di persecuzioni, di violenze e di minacce. Solo nella giornata di ieri, a Latina, i poliziotti della Squadra Mobile hanno eseguito tre diversi provvedimenti cautelari nei confronti di tre uomini violenti. Il primo arresto è scattato nei confronti di N.R., un cittadino tunisino del ’64, uomo noto alle forze dell’ordine perché già sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo lo scorso novembre era stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della sua ex moglie. Durante questa misura cautelare però l’uomo si è fatto sorprendere fuori casa per acquistare alcolici in un bar sul lungomare: lì però è stato beccato proprio dal poliziotti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 aprile 2021) Quotidianamente scriviamo didi violenza, ciò nonostante il giorno seguente ci si ritrova davanti sempre la solita cronaca nera: storie di persecuzioni, die di minacce. Solo nelladi ieri, a, i poliziotti della Squadra Mobile hanno eseguito tre diversi provvedimenti cautelari nei confronti di tre uomini violenti. Il primo arresto è scattato nei confronti di N.R., un cittadino tunisino del ’64, uomo noto alle forze dell’ordine perché già sottoposto aglidomiciliari. L’uomo lo scorso novembre era stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della sua ex moglie. Durante questa misura cautelare però l’uomo si è fatto sorprendere fuori casa per acquistare alcolici in un bar sul lungomare: lì però è stato beccato proprio dal poliziotti ...

