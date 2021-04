Io apro, Salvini: “Da ministro avrei autorizzato il corteo. Sarei andato in piazza con i miei agenti” (Di martedì 13 aprile 2021) Il leader della Lega Matteo Salvini è intervenuto sulle polemiche riguardanti la manifestazione di ristoratori, commercianti e imprenditori che si è svolta ieri a Roma, con alcuni momenti di tensione tra le forze dell’ordine e i partecipanti del corteo (qui le foto e i video di TPI dalla protesta). “Da ministro avrei autorizzato quel corteo: io sono sempre per la libertà di manifestare”, ha detto il segretario del Carroccio alla conferenza stampa per la presentazione del libro Salute o libertà: un dilemma storico-filosofico di Corrado Ocone parlando della manifestazione di ieri. “Ci Sarei andato io, in piazza, insieme ai miei poliziotti“, ha aggiunto Salvini. A proposito del ruolo della Lega nel ... Leggi su tpi (Di martedì 13 aprile 2021) Il leader della Lega Matteoè intervenuto sulle polemiche riguardanti la manifestazione di ristoratori, commercianti e imprenditori che si è svolta ieri a Roma, con alcuni momenti di tensione tra le forze dell’ordine e i partecipanti del(qui le foto e i video di TPI dalla protesta). “Daquel: io sono sempre per la libertà di manifestare”, ha detto il segretario del Carroccio alla conferenza stampa per la presentazione del libro Salute o libertà: un dilemma storico-filosofico di Corrado Ocone parlando della manifestazione di ieri. “Ciio, in, insieme aipoliziotti“, ha aggiunto. A proposito del ruolo della Lega nel ...

