International Kissing Day | quanto ci manca il bacio?

(Di martedì 13 aprile 2021) Bacio. Da più di un anno parlare di contatto è strano, suona quasi trasgressivo ed in parte lo è. La pandemia ci ha obbligati al distanziamento sociale, a rivedere il nostro modo di relazionarci agli altri, dalle persone più care e vicine, sia fisicamente sia per affinità, a quelle più distanti. Siamo diventati specialisti (e un po’ forse ci siamo abituati) nei rapporti a distanza, a dirci anche le cose più importanti separati da mascherine anti Covid e tanti schermi, del telefono, computer, tutti gli apparati tecnologici di cui disponiamo.

E proprio per la sua importanza, oggi si festeggia l'International Kissing Day, la giornata mondiale del bacio. Diverse le giornate dedicate al bacio. Baciare aiuta a vivere meglio. In realtà esistono diverse giornate dedicate al bacio. Quella di oggi, chiamata International Kissing Day, si festeggia il 13 aprile. Da Shakespeare a Catullo, ecco quali sono i baci più belli della letteratura che solo a rileggerli ci fanno venire la pelle d'oca.