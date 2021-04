In piazza la rabbia contro le chiusure. "Dignità e lavoro". Scontri con la polizia: idranti sui violenti (Di martedì 13 aprile 2021) Manifestazione "IoApro" davanti a Montecitorio sbarrato dalla polizia: "Ora togliete il casco". Presenti anche gruppi di estrema destra che provano a sfondare il cordone di sicurezza: le forze dell'ordine intervengono per disperderli Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 aprile 2021) Manifestazione "IoApro" davanti a Montecitorio sbarrato dalla: "Ora togliete il casco". Presenti anche gruppi di estrema destra che provano a sfondare il cordone di sicurezza: le forze dell'ordine intervengono per disperderli

