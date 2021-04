Ibra, arriva la sentenza del giudice sportivo: un turno di stop (con multa) (Di martedì 13 aprile 2021) Dopo il cartellino rosso rimediato a Parma per le proteste all'indirizzo dell'arbitro Maresca, nessuna maxi squalifica per Zlatan Ibrahimovic: lo svedese, che temeva una squalifica più lunga, è stato ... Leggi su gazzetta (Di martedì 13 aprile 2021) Dopo il cartellino rosso rimediato a Parma per le proteste all'indirizzo dell'arbitro Maresca, nessuna maxi squalifica per Zlatanhimovic: lo svedese, che temeva una squalifica più lunga, è stato ...

Advertising

ZZiliani : Il calcio italiano è quella cosa che se #Ronaldo dà un calcio in faccia a #Cragno, #Calvarese non lo caccia e… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie A, gli squalificati della 31ª giornata: solo 1 turno a Ibra, Loza… - sportli26181512 : Ibra, arriva la sentenza del giudice sportivo: un turno di stop (con multa): Ibra, arriva la sentenza del giudice s… - AllanKhash : RT @cmdotcom: Ibra al ristorante, il caso arriva in Regione. La vice pres. Moratti: 'Rimuovere il suo spot? Farò una segnalazione' https://… - cmdotcom : Ibra al ristorante, il caso arriva in Regione. La vice pres. Moratti: 'Rimuovere il suo spot? Farò una segnalazione… -