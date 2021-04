Google Play Film per Smart TV va in pensione: YouTube nuova casa per i videoHDblog.it (Di martedì 13 aprile 2021) Google chiude anche Play Film: continua il repulisti delle app ormai considerate poco redditizie o – come in questo caso – ridondanti, attività ormai consueta a Mountain View visto il recente abbandono di Material Gallery e di Google Shopping. La notizia non è di per sé negativa, visto che l’intenzione dell’azienda è quella di fare ordine, piuttosto che spegnere un servizio (quello dei video in streaming) tra i più redditizi sul mercato. Del resto lo sappiamo, la pandemia ha dato impulso a questa tipologia di contenuti, e Google non ha affatto intenzione di abbandonare il campo. La novità riguarderà innanzitutto l’app Play Film su alcuni modelli di Smart TV tra cui Roku, Samsung ed LG. Così si legge nella pagina di supporto: A partire dal 15 giugno ... Leggi su helpmetech (Di martedì 13 aprile 2021)chiude anche: continua il repulisti delle app ormai considerate poco redditizie o – come in questo caso – ridondanti, attività ormai consueta a Mountain View visto il recente abbandono di Material Gallery e diShopping. La notizia non è di per sé negativa, visto che l’intenzione dell’azienda è quella di fare ordine, piuttosto che spegnere un servizio (quello dei video in streaming) tra i più redditizi sul mercato. Del resto lo sappiamo, la pandemia ha dato impulso a questa tipologia di contenuti, enon ha affatto intenzione di abbandonare il campo. La novità riguarderà innanzitutto l’appsu alcuni modelli diTV tra cui Roku, Samsung ed LG. Così si legge nella pagina di supporto: A partire dal 15 giugno ...

