Gasperini insulta ispettore antidoping | chiesti 20 giorni di stop

(Di martedì 13 aprile 2021) Gian Pieroè stato deferito dalla procura, con richiesta di 20di squalifica, per “averto undurante un controllo a sorpresa e inveito contro l’ intero sistema, interrompendo un test in corso su un calciatore dell’Atalanta e obbligando il giocatore ad andare ad allenarsi”. Il Tribunale nazionaleha fissato l’udienza nei confronti dell’allenatore dell’Atalanta per il giorno 10 maggio 2021 alle ore 15. L’episodio contestato aè avvenuto il 7 febbraio scorso: al campo di allenamento dell’Atalanta si è presentato undi Nado Italia per un controlloa sorpresa, su 4 calciatori. Il giocatore, il cui test era stato interrotto ...

GENOVA - 'un ispettore antidoping durante un controllo a sorpresa e inveisce contro l'intero sistema ...deferito al Tribunale Nazionale Antidoping il tecnico dell'Atalanta Gian Piero...L'episodio contestato aè avvenuto il 7 febbraio scorso: al campo di allenamento dell'Atalanta si è presentato un ispettore di Nado Italia per un controllo antidoping a sorpresa, su 4 ...Ecco cos’è successo Che Gasperini sia un tipo focoso non lo scopriamo certamente ... Adesso però c’è qualcosa di nuovo. Un “insulto” che potrebbe far saltare la finale di Coppa Italia, prevista il 17 ...Il tecnico è stato deferito, non ha accettato il patteggiamento e ha chiesto un'udienza dibattimentale fissata per il 10 maggio ...