Fukushima | l’acqua contaminata finirà in mare | la decisione di Tokyo

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 13 aprile 2021)radioattiva proveniente dasarà riversata nell’Oceano. E’ quanto ha deciso il governo, nonostante la netta opposizione dell’opinione pubblica, dell’industria nazionale della pesca, delle associazioni ambientaliste, dei cittadini e dei paesi vicini, tra cui Cina e Corea del sud. Si tratta di 1,23 milioni di tonnellate di acqua impiegata per raffreddare i reattori danneggiati dall’incidente nucleare del 2011. L’operazione inizierà tra circa due anni, durante i quali l’operatore della centrale,Electric Power, filtrerà le acque per eliminare gli isotopi nocivi e costruirà le necessarie infrastrutture. L’intero processo dovrebbe richiedere decenni, secondo il governo giapponese. In una riunione con i membri dell’esecutivo per formalizzare la, il primo ministro, Yoshihide Suga, ha ...