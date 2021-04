Formazione aziendale finanziata dallo Stato | un altro modo per ripartire

Leggi su ilblogdellestelle

(Di martedì 13 aprile 2021) Aiutare le imprese nella fase di ripartenza dell’attività lavorativa è per noi un obiettivo primario. Lo strumento del Fondo nuove competenze da Nord a Sud vede già 1.825 aziende beneficiarie, per un totale di 153.266 lavoratori coinvolti e 14,4 milioni di ore diautorizzate. Grazie a questa misura, creata dall’ex ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, in base a un accordo sindacale le aziende possono rimodulare l’orario di lavoro destinandone una parte – in cui i costi retributivi e contributivi dei lavoratori sono “coperti” dal Fondo – alla. Le imprese interessate ad accedere al Fondo devono presentare la domanda all’ANPAL, l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, entro il 30 giugno 2021. I corsi finora attivati vanno dal potenziamento delle lingue straniere alle nuove tecnologie, passando per lo sviluppo delle ...