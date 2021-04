Flick | “Ci è mancata cattiveria Futuro? Vedremo se la squadra può ancora crescere con me”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Hansiha parlato in conferenza stampa dopo l’eliminazione dalla Champions del suo Bayern Monaco con il PSG. Queste le sue parole anche sul: “E’ stata una partita molto bella. Nel primo tempo meglio loro, hanno avuto molte occasioni per segnare, nel finale di partita ne avevamo di più noi ma ci èper trovare il secondo gol. Ilnon c’ho pensato. Come allenatore chiaramente bisogna sempre riflettere su ogni situazione e su come puoi raggiungere il miglior successo. E la crescita è un processo continuo. Sicuramente c’è un processo di riflessione ma ora abbiamo pensato a questa partita che era molto importante e c’è sicuramente del rimpianto per ciò che sarebbe potuto succedere. Penserò al mio...