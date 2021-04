Elettra Lamborghini, il look all’Isola dei Famosi 2021: di chi è e quanto costa l’abito a quadretti (Di martedì 13 aprile 2021) Elettra Lamborghini è una dei tre opinionisti di questa Isola dei Famosi 2021. Insieme a Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi la cantante ed ereditiera affianca Ilary Blasi alla sua prima esperienza in questo reality. Ma questa, almeno per ora, potrebbe essere l’ultima sua esperienza in tv. Lo ha rivelato in una lunga intervista rilasciata a Libero la stessa Elettra Lamborghini, che ha confessato che si fermerà. “Dopo l’Isola penso proprio che starò ferma per un bel po’ di tempo. Probabilmente andrò all’estero. Nonostante le soddisfazioni lavorative, è stato un anno molto difficile per me: ho vissuto molti lutti e mi sono buttata sul lavoro. Forse ora è bene che stacchi un attimo per riprendermi al 100%. Ho bisogno di fermarmi, ma soprattutto voglio tornare a cantare”.



A Libero ha anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 aprile 2021)è una dei tre opinionisti di questa Isola dei. Insieme a Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi la cantante ed ereditiera affianca Ilary Blasi alla sua prima esperienza in questo reality. Ma questa, almeno per ora, potrebbe essere l’ultima sua esperienza in tv. Lo ha rivelato in una lunga intervista rilasciata a Libero la stessa, che ha confessato che si fermerà. “Dopo l’Isola penso proprio che starò ferma per un bel po’ di tempo. Probabilmente andrò all’estero. Nonostante le soddisfazioni lavorative, è stato un anno molto difficile per me: ho vissuto molti lutti e mi sono buttata sul lavoro. Forse ora è bene che stacchi un attimo per riprendermi al 100%. Ho bisogno di fermarmi, ma soprattutto voglio tornare a cantare”.A Libero ha anche ...

Advertising

Caustica_mente : RT @EleonoraDAmore: La forza social di Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi non è risultata un travaso perfetto in termini di… - EleonoraDAmore : La forza social di Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi non è risultata un travaso perfetto in termini… - zazoomblog : Elettra Lamborghini dopo lIsola: Andrò allestero - #Elettra #Lamborghini #lIsola: #Andrò - zazoomblog : Isola dei Famosi outfit magnifico per Elettra Lamborghini: ma il costo è proibitivo - #Isola #Famosi #outfit… - zazoomblog : Elettra Lamborghini: “Finisco L’Isola dei Famosi poi mi fermo” - #Elettra #Lamborghini: #“Finisco -