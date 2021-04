Dear You | sono state inviate più di 1000 lettere

(Di martedì 13 aprile 2021) L’arte trova sempre un modo per raggiungere le persone. E l’ultimo anno ne è stata la prova lampante. Con le sue mostre fatte online, per esempio. O gli incontri tramite zoom. In un modo o nell’altro, l’arte è giunta nelle case degli italiani. Il MAMbo di Bologna si è mosso in questo senso, infatti. Come

Sono state spedite e sono in via di ricezione in questi giorni, sia in Italia che all'estero, le lettere contenenti la prima opera creata da Dora García per il progetto Dear You del MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna, curato da Caterina Molteni. Ben 1211, un numero che è andato oltre le più rosee aspettative, sono le persone che tra il 19 febbraio e il 14 marzo hanno richiesto di ricevere l'opera. Il MAMbo di Bologna si è mosso in questo senso, infatti. Come l'ha fatto, però? Tramite un progetto curato da Cristina Molteni e che si chiama Dear You. Il progetto è nato qualche mese fa. Bologna, 13 aprile 2021 – Sono state spedite e sono in via di ricezione in questi giorni, sia in Italia che all'estero, le lettere contenenti la prima opera creata da Dora García per il progetto Dear You.