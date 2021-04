De Rossi dimesso dallo ‘Spallanzani’

(Di martedì 13 aprile 2021) Daniele Deè stato. L’ex centrocampista è ancora positivo al coronavirus. ROMA – E’ durato quasi una settimana il ricovero allo Spallanzani dopo essere risultato positivo al test per la ricerca del nuovo coronavirus. Nella giornata di martedì 13 aprile l’ex centrocampista è ritornato a casa dove proseguirà le terapie e la degenza. Daniele Depositivo al coronavirus La positività al coronavirus di Daniele Deè stata scoperta la scorsa settimana in uno dei controlli di routine visto il focolaio registrato in Nazionale. Nelle ore successive, però, le condizioni dell’ex centrocampista hanno avuto un leggero peggioramento e da qui molto probabilmente la decisione di un ricovero precauzionale per effettuare tutti i controlli del caso. ...

