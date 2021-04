De Luise (Confesercenti): ora ristori immediati e adeguati (Di martedì 13 aprile 2021) "Il decreto sostegno di positivo ha portato che ha superato i codici ateco che noi avevamo contestato. Ora abbiamo una platea di imprese più numerosa e conseguentemente la capacità del decreto non è ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 aprile 2021) "Il decreto sostegno di positivo ha portato che ha superato i codici ateco che noi avevamo contestato. Ora abbiamo una platea di imprese più numerosa e conseguentemente la capacità del decreto non è ...

Confesercenti. De Luise e Chittolini: sostegni e sgravi fiscali per giovani imprenditori Sostegno alla imprenditoria giovanile. É quanto chiede la Confesercenti al Governo. A confermare l'obiettivo è una delegazione formata dalla Presidente Nazionale di Confesercenti Patrizia De Luise e dalla Presidente dei Giovani Imprenditori Confesercenti Francesca Chittolini che hanno incontrato la Ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone . Al centro ...

Ogni giorno di chiusura brucia 80 mln di fatturato. Online la petizione di Confesercenti (di C. Meier) Solo se ripartiamo, riparte l’Italia”. “Per guardare al futuro con maggiore fiducia – scrive la presidente di Confesercenti Patrizia De Luise (nella foto) in una lettera al Presidente della Repubblica ...

