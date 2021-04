DayDreamer Anticipazioni, Puntate 19-23 Aprile 2021: La Proposta Di Sanem! (Di martedì 13 aprile 2021) Anticipazioni DayDreamer, trama Puntate dal 19 al 23 Aprile 2021: Aziz resta deluso da Mihriban e lascia Istanbul. Can intanto scopre i reali motivi per cui non riesce a ricordare il suo recente passato… DayDreamer continua e la relazione tra Can e Sanem sembra essere sempre di più appesa ad un filo. La Aydin cerca di fare di tutto per far tornare la memoria al fotografo, ma ogni tentativo sembra vano. A peggiorare le cose sarà una situazione spiacevole nella famiglia Divit. Prima di vedere cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo indietro. DayDreamer: dove eravamo rimasti Mentre Sanem prova a far tornare la memria a Can facendogli leggere il suo libro, Mihriban ha uno scontro molto forte con Huma. La donna si è infuriata perché quest’ultima sta uscendo ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 13 aprile 2021), tramadal 19 al 23: Aziz resta deluso da Mihriban e lascia Istanbul. Can intanto scopre i reali motivi per cui non riesce a ricordare il suo recente passato…continua e la relazione tra Can e Sanem sembra essere sempre di più appesa ad un filo. La Aydin cerca di fare di tutto per far tornare la memoria al fotografo, ma ogni tentativo sembra vano. A peggiorare le cose sarà una situazione spiacevole nella famiglia Divit. Prima di vedere cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti Mentre Sanem prova a far tornare la memria a Can facendogli leggere il suo libro, Mihriban ha uno scontro molto forte con Huma. La donna si è infuriata perché quest’ultima sta uscendo ...

