Covid-19, il punto: in Campania ancora proteste e polemiche

Tempo di lettura: 3 minuti

Napoli – Le dosi dei vaccini che ancora mancano, le priorità da seguire, le proteste dei lavoratori messi in ginocchio dalla pandemia. La Campania si avvicina così alla zona arancione che dovrebbe scattare la prossima settimana. Giorni di polemiche serrate, tra il governatore Vincenzo De Luca e il commissario all'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, sulla campagna di vaccinazione. Il tutto con un numero di casi positivi che resta ancora alto e che supera le 1600 persone. Oggi i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania segnano un indice di positività dell'11,16%. 1.627 i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Campania su 14.571 tamponi molecolari esaminati. Calano i decessi, ...

