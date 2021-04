Cna-Confcommercio-Confesercenti | istituzioni ci incontrino

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 aprile 2021) Roma – “Cna Roma,Roma eRoma hanno inviato quest’oggi una lettera all’attenzione del presidente della Regione Lazio, del Prefetto e della sindaca in cui richiedono urgentemente un incontro per verificare quali misure siano attivabili in modo rapido per permettere la piena riapertura delle imprese, in particolare quelle legate alle filiere del turismo e della ristorazione, e attivare contestualmente efficaci strumenti di sostegno”. È quanto si legge in una nota congiunta delle tre associazioni di categoria. “Infatti, l’inattesa durata della crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19 e il continuo spostamento in avanti di possibili riaperture stanno mettendo a rischio di chiusura definitiva tantissime attivita’ imprenditoriali, causando inoltre ingenti perdite di posti di lavoro.” “Rileviamo tra i nostri associati e in ...