Che fine ha fatto Alexei Navalny? (Di martedì 13 aprile 2021) Dopo la condanna lampo e l’incarcerazione, l’oppositore di Putin è sparito dai radar, mentre il Cremlino sta silenziando le proteste a sostegno e i bollettini sulle sue gravi condizioni di salute (Photo by OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images)Nei mesi scorsi Alexei Navalny, l’oppositore politico di Vladimir Putin, era riuscito nel miracolo politico di far parlare di sé in tutto il mondo, compresa la sua Russia. Per Putin la nuova notorietà di Navalny è stata un grosso smacco. Il presidente russo ha una strategia precisa verso i suoi oppositori: fa finta che non esistano. Non li nomina nemmeno. Quando, prima dell’avvelenamento del 20 agosto 2020 con l’agente nervino novichok, Putin si trovava costretto a parlare di Navalny diceva “un certo blogger”. Dall’avvelenamento in poi l’appellativo è cambiato in “paziente ... Leggi su cityroma (Di martedì 13 aprile 2021) Dopo la condanna lampo e l’incarcerazione, l’oppositore di Putin è sparito dai radar, mentre il Cremlino sta silenziando le proteste a sostegno e i bollettini sulle sue gravi condizioni di salute (Photo by OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images)Nei mesi scorsi, l’oppositore politico di Vladimir Putin, era riuscito nel miracolo politico di far parlare di sé in tutto il mondo, compresa la sua Russia. Per Putin la nuova notorietà diè stata un grosso smacco. Il presidente russo ha una strategia precisa verso i suoi oppositori: fa finta che non esistano. Non li nomina nemmeno. Quando, prima dell’avvelenamento del 20 agosto 2020 con l’agente nervino novichok, Putin si trovava costretto a parlare didiceva “un certo blogger”. Dall’avvelenamento in poi l’appellativo è cambiato in “paziente ...

