Advertising

anteprima24 : ** Camorra, 40 anni fa l'#Omicidio di Giuseppe Salvia: la cerimonia in ricordo ** - napolicittametr : Metronapoli - 40 anni fa Giuseppe Salvia, vice direttore del carcere di Poggioreale, veniva ucciso dalla camorra… - Torrechannelit : Napoli-40 anni fa Giuseppe Salvia, vice direttore del carcere di Poggioreale, veniva ucciso dalla camorra - klausownsme : RT @VELLOWARTAE: mafia, camorra, ndrangheta, cosa nostra e sacra corona unita la nostra rovina da anni e decenni e voi che fate? “che bello… - luca_vota : @LouD__________ Per il Covid abbiamo un piano vaccinale e le misure di contenimento. Qui stiamo parlando di una sit… -

Ultime Notizie dalla rete : Camorra anni

ilmattino.it

... la cosiddetta Terra dei Fuochi, da alcunifanno un cammino condiviso - ha spiegato - e ... "Il binomio che vede le nostre terre di Campania equivalere allanon mi piace - conclude il ...La sorella del killer diIl gup ha anche condannato in sede di abbreviato, ma per reati più relativi a episodi di corruzione , Angelo Costanzo, ex dirigente della Patologia Clinica (4e ...Napoli – Si è tenuta questa mattina la cerimonia commemorativa in ricordo di Giuseppe Salvia, il vicedirettore del carcere di Napoli Poggioreale che quaranta anni fa cadeva sotto i colpi della camorra ...«La Balzana» è grande proprietà terriera appartenuta alla famiglia Schiavone. L’amministratore: «Attivate procedure per risoluzione contratto» ...