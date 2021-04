Arrestato a Parma latitante evaso dal carcere in Francia (Di martedì 13 aprile 2021) Arrestato presso il posto di Polizia di Frontiera di Parma il latitante Moldavo evaso da un carcere francese Un latitante 26enne moldavo, evaso in febbraio evaso dal carcere di Perigeux in Francia, è stato Arrestato all’aeroporto di Parma. L’uomo infatti, in procinto di imbarcarsi su un volo di linea per il suo paese d’origine è Leggi su periodicodaily (Di martedì 13 aprile 2021)presso il posto di Polizia di Frontiera diilMoldavoda unfrancese Un26enne moldavo,in febbraiodaldi Perigeux in, è statoall’aeroporto di. L’uomo infatti, in procinto di imbarcarsi su un volo di linea per il suo paese d’origine è

