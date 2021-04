Wanda Nara a sorpresa: “I miei figli tifano Lecce” (Di lunedì 12 aprile 2021) Sorprendente dichiarazione da parte di Wanda Nara sul suo profilo Instagram. La moglie di Mauro Icardi per una volta non ha postato una foto provocante e nemmeno qualcosa che riguarda il marito attaccante del Psg, ma si è dedicata ai figli Coki e Valentino, nati dalla relazione con Maxi Lopez. Ebbene, i due bambini, secondo quanto rivelato dalla showgirl argentina, tifano per il Lecce. Ecco il motivo: “La nonna è andata a Lecce, i miei bambini amano le maglie da calcio e quella del Lecce mancava nella loro collezione, così lei gliel’ha comprata. Piace a tutti e tre i bimbi. Coki ha ricevuto quella giallorossa e Valentino quella bianca. Coki mangia, dorme e ora fa tutto con quella maglia”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 aprile 2021) Sorprendente dichiarazione da parte disul suo profilo Instagram. La moglie di Mauro Icardi per una volta non ha postato una foto provocante e nemmeno qualcosa che riguarda il marito attaccante del Psg, ma si è dedicata aiCoki e Valentino, nati dalla relazione con Maxi Lopez. Ebbene, i due bambini, secondo quanto rivelato dalla showgirl argentina,per il. Ecco il motivo: “La nonna è andata a, ibambini amano le maglie da calcio e quella delmancava nella loro collezione, così lei gliel’ha comprata. Piace a tutti e tre i bimbi. Coki ha ricevuto quella giallorossa e Valentino quella bianca. Coki mangia, dorme e ora fa tutto con quella maglia”. SportFace.

