Virtus Bologna-Unics Kazan, EuroCup basket 2021: programma, orario, tv, streaming (Di lunedì 12 aprile 2021) Mercoledì 14 aprile, alla Virtus Segafredo Arena si deciderà l’avversaria dell’AS Monaco nella finale di EuroCup 2021. A scendere sul parquet, per la terza volta in pochi giorni, la Virtus Bologna e l’Unics Kazan nel terzo e ultimo atto delle semifinali. Perfetto equilibrio sin qui tra le due formazioni, con Bologna e Kazan che hanno rispettato il fattore campo imponendosi nel match casalingo e, sia nella prima sia nella seconda semifinale, entrambe le formazioni si sono imposte di 4 punti. Insomma, la terza partita tra emiliani e russi promette equilibrio ed emozioni, anche se sin qui è la Virtus ad aver dimostrato di avere le armi in più per vincere. Due armi che hanno nomi e cognomi e che non sorprendono. Sono Milos ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) Mercoledì 14 aprile, allaSegafredo Arena si deciderà l’avversaria dell’AS Monaco nella finale di. A scendere sul parquet, per la terza volta in pochi giorni, lae l’nel terzo e ultimo atto delle semifinali. Perfetto equilibrio sin qui tra le due formazioni, conche hanno rispettato il fattore campo imponendosi nel match casalingo e, sia nella prima sia nella seconda semifinale, entrambe le formazioni si sono imposte di 4 punti. Insomma, la terza partita tra emiliani e russi promette equilibrio ed emozioni, anche se sin qui è laad aver dimostrato di avere le armi in più per vincere. Due armi che hanno nomi e cognomi e che non sorprendono. Sono Milos ...

