Vicenza – Lecce, in Tv e formazioni (Di lunedì 12 aprile 2021) La Serie B è arrivata alla sua 34esima giornata. Una delle sfide in programma è Vicenza – Lecce che si giocherà sabato 17 aprile alle 14.00 allo stadio Romeo Menti. Sarà possibile seguire la gara sui canali DAZN. Entrambe le squadre puntano alla vittoria e a guadagnare i tre punti. Reggina-Vicenza 3-0: partita senza storia al Granillo Vicenza – Lecce, come si presentano le squadre? Vicenza e Lecce si presentano a questa 34esima partita di campionato con due situazioni differenti alle spalle. I padroni di casa al momento occupano la 12esima posizione e vogliono tentare fino alla fine di raggiungere l’area playoff. Sicuramente non sarà un’impresa semplice, ma nemmeno impossibile perchè il divario di punti tra le squadre non è così grande. Il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 12 aprile 2021) La Serie B è arrivata alla sua 34esima giornata. Una delle sfide in programma èche si giocherà sabato 17 aprile alle 14.00 allo stadio Romeo Menti. Sarà possibile seguire la gara sui canali DAZN. Entrambe le squadre puntano alla vittoria e a guadagnare i tre punti. Reggina-3-0: partita senza storia al Granillo, come si presentano le squadre?si presentano a questa 34esima partita di campionato con due situazioni differenti alle spalle. I padroni di casa al momento occupano la 12esima posizione e vogliono tentare fino alla fine di raggiungere l’area playoff. Sicuramente non sarà un’impresa semplice, ma nemmeno impossibile perchè il divario di punti tra le squadre non è così grande. Il ...

