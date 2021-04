Vaccini, Speranza: “Richiami Pfizer e Moderna dopo 42 giorni” (Di lunedì 12 aprile 2021) Vaccini entro giugno tutti gli over 6o e seconda dose Pfizer e Moderna dopo 42 giorni. Questo l’annuncio del ministro della Salute Roberto Speranza dalle pagine di Repubblica, che sulle somministrazioni di Vaccini anti Covid aggiunge: “Presto le dosi residue di AstraZeneca disponibili a sera senza prenotazione”. “A maggio potremmo tornare alle zone gialle”, assicura il ministro, mentre con la vaccinazione a buon punto “in estate dovremo tenere alcune protezioni ma saremo più liberi”. Per quanto riguarda gli alleati nell’esecutivo e lo scontro con il leader della Lega, “Salvini sta al governo, ma si comporta come fosse all’opposizione. Non dobbiamo vendere illusioni”, spiega Speranza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 aprile 2021)entro giugno tutti gli over 6o e seconda dose42. Questo l’annuncio del ministro della Salute Robertodalle pagine di Repubblica, che sulle somministrazioni dianti Covid aggiunge: “Presto le dosi residue di AstraZeneca disponibili a sera senza prenotazione”. “A maggio potremmo tornare alle zone gialle”, assicura il ministro, mentre con la vaccinazione a buon punto “in estate dovremo tenere alcune protezioni ma saremo più liberi”. Per quanto riguarda gli alleati nell’esecutivo e lo scontro con il leader della Lega, “Salvini sta al governo, ma si comporta come fosse all’opposizione. Non dobbiamo vendere illusioni”, spiega. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

