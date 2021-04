Vaccini, spallata di Fontana a De Luca: “Non sgarriamo, importante seguire età” (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMilano- La proposta del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, di derogare alle regole indicate dal governo di vaccinare per fasce d’età, favorendo invece le somministrazioni per le categorie produttive, non trova d’accordo il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Il Governatore lombardo, al termine della sua visita al centro vaccinale della Fabbrica del Vapore’ a Milano, ha spiegato: “Rispettiamo sempre le indicazioni che ci vengono date. Non abbiamo mai sgarrato. Credo che seguire l’età sia importante. E che nel momento in cui ci fosse una quantità effettivamente notevole di Vaccini si possa fare anche qualche altro discorso“. Il pensiero di Fontana si allinea dunque a quello del Generale Figliuolo che, nel primo pomeriggio, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMilano- La proposta del governatore della Campania, Vincenzo De, di derogare alle regole indicate dal governo di vaccinare per fasce d’età, favorendo invece le somministrazioni per le categorie produttive, non trova d’accordo il presidente della Regione Lombardia, Attilio. Il Governatore lombardo, al termine della sua visita al centro vaccinale della Fabbrica del Vapore’ a Milano, ha spiegato: “Rispettiamo sempre le indicazioni che ci vengono date. Non abbiamo mai sgarrato. Credo chel’età sia. E che nel momento in cui ci fosse una quantità effettivamente notevole disi possa fare anche qualche altro discorso“. Il pensiero disi allinea dunque a quello del Generale Figliuolo che, nel primo pomeriggio, ...

