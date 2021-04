Un anno di Valorant: come si è evoluto l’Fps di Riot Games in Italia e nel mondo dal lancio in beta alla prima candelina (Di lunedì 12 aprile 2021) Quando League of Legends, il primo titolo di Riot Games, ha fatto il suo debutto nel 2009 gli esports come oggi li conosciamo non esistevano. Le competizioni di videogiochi erano appannaggio di pochi appassionati e l’attenzione mediatica era saltuaria, quasi inesistente. Nell’arco di dieci anni gli esports si sono evoluti e così ha fatto la stessa Riot Games, l’azienda che più di tutte ha intuito, e saputo percorrere, la strada che il gaming competitivo avrebbe intrapreso. Non stupisce, pertanto, se un titolo come Valorant, uscito ufficialmente a giugno 2020 in piena pandemia, abbia in sé tutti i presupposti per essere un successo. Protagonista già in fase di accesso limitato, quando ad aprile, un anno fa, diventò il più seguito in streaming su Twitch ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Quando League of Legends, il primo titolo di, ha fatto il suo debutto nel 2009 gli esportsoggi li conosciamo non esistevano. Le competizioni di videogiochi erano appannaggio di pochi appassionati e l’attenzione mediatica era saltuaria, quasi inesistente. Nell’arco di dieci anni gli esports si sono evoluti e così ha fatto la stessa, l’azienda che più di tutte ha intuito, e saputo percorrere, la strada che il gaming competitivo avrebbe intrapreso. Non stupisce, pertanto, se un titolo, uscito ufficialmente a giugno 2020 in piena pandemia, abbia in sé tutti i presupposti per essere un successo. Protagonista già in fase di accesso limitato, quando ad aprile, unfa, diventò il più seguito in streaming su Twitch ...

