Speranza | “Over 60 vaccinati entro giugno Salvini raccatta voti sulla difficoltà delle persone”

"Over 60 vaccinati entro giugno. Salvini raccatta voti sulla difficoltà delle persone" (Di lunedì 12 aprile 2021) "Over 60 vaccinati entro giugno", è la road map segnata dal ministro della Salute Roberto Speranza, che in un'intervista a Repubblica si dichiara ottimista sui numeri della campagna vaccinale "sempre più incoraggianti". Ma è necessario accelerare ancora, e per farlo saranno fondamentali le "50 milioni di dosi" e le 7,3 di Johnson&Johnson che l'Italia attende in questo trimestre. Sugli ostacoli del piano vaccinale e le storture denunciate anche dal premier Draghi rispetto alle categorie non a rischio vaccinate a discapito degli anziani in alcune Regioni, Speranza afferma che "le scelte fuori dalle indicazioni sono state errate". "Adesso l'ultima ordinanza rafforza in modo ancora più perentorio criteri che erano già prescrittivi. E dice che l'obiettivo fondamentale del ...

