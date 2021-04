Se le proteste distruggono (e non riaprono). La versione di Giacalone (Di lunedì 12 aprile 2021) Protestare è legittimo. Se vuole anche essere ragionevole occorre non solo dire che si vuole riaprire, come ciascuno di noi desidera, ma indicare quali misure adottare per evitare che costi delle vite. Se la protesta pretende di dirigersi dove non è autorizzata ad arrivare passa dalla parte del torto. Si urla libertà, ma si opera negando quella di altri. Se per sostenere delle riaperture si lanciano fumogeni ed esplosivi verso le forze dell’ordine allora non è aprire che si desidera, ma distruggere. Ed è questo il punto: i sacrifici sono stati lunghi e duri, la voragine che hanno aperto sarà dolorosa da superare, pensare di approfittarne soffiando sul fuoco del dolore non è solo da irresponsabili, ma da eversori. Se, evitando quel che agevola il virus, ovvero roba come quella che s’è vista a Roma, se, evitando condotte che violano le norme, come s’è visto a Roma, se si protesta perché ... Leggi su formiche (Di lunedì 12 aprile 2021) Protestare è legittimo. Se vuole anche essere ragionevole occorre non solo dire che si vuole riaprire, come ciascuno di noi desidera, ma indicare quali misure adottare per evitare che costi delle vite. Se la protesta pretende di dirigersi dove non è autorizzata ad arrivare passa dalla parte del torto. Si urla libertà, ma si opera negando quella di altri. Se per sostenere delle riaperture si lanciano fumogeni ed esplosivi verso le forze dell’ordine allora non è aprire che si desidera, ma distruggere. Ed è questo il punto: i sacrifici sono stati lunghi e duri, la voragine che hanno aperto sarà dolorosa da superare, pensare di approfittarne soffiando sul fuoco del dolore non è solo da irresponsabili, ma da eversori. Se, evitando quel che agevola il virus, ovvero roba come quella che s’è vista a Roma, se, evitando condotte che violano le norme, come s’è visto a Roma, se si protesta perché ...

Advertising

Anaclet70799301 : @chiaralucetw @arcuriroberto Violenti sono i pezzi di ?? che ogni gg lordano treni tram,mura con sfregi che distrugg… - romasulweb : Alberi, non si fermano le proteste: 'Le potature in questo periodo distruggono i nidi' - 79_Alessio : RT @romatoday: Alberi, non si fermano le proteste: 'Le potature in questo periodo distruggono i nidi' - romatoday : Alberi, non si fermano le proteste: 'Le potature in questo periodo distruggono i nidi' -