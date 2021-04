Sconfitta casalinga per Dallas, solo 6 punti di Melli (Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sconfitta casalinga per i Dallas Maverikcs nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Di fronte agli oltre 4.000 spettatori dell’American Airlines Center, il quintetto texano si è arreso sulla sirena ai San Antonio Spurs, vincenti per 119-117. Tra gli ospiti, DeMar DeRozan mette a segno 33 punti e conquista di diritto lo scettro di top-scorer dell’incontro; tra i padroni di casa, 60 punti complessivi forniti dalla coppia Kristaps Porzingis-Luka Doncic, mentre la 30enne ala reggiana Nicolò Melli termina a referto con 6 punti ed un rimbalzo in 23 minuti di impiego. Milwaukee a valanga sul parquet di Orlando Magic: i Pelicans, in versione corsara, dilagano sino al 124-87 conclusivo, sfruttando i 21 punti siglati da Khris ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) –per iMaverikcs nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Di fronte agli oltre 4.000 spettatori dell’American Airlines Center, il quintetto texano si è arreso sulla sirena ai San Antonio Spurs, vincenti per 119-117. Tra gli ospiti, DeMar DeRozan mette a segno 33e conquista di diritto lo scettro di top-scorer dell’incontro; tra i padroni di casa, 60complessivi forniti dalla coppia Kristaps Porzingis-Luka Doncic, mentre la 30enne ala reggiana Nicolòtermina a referto con 6ed un rimbalzo in 23 minuti di impiego. Milwaukee a valanga sul parquet di Orlando Magic: i Pelicans, in versione corsara, dilagano sino al 124-87 conclusivo, sfruttando i 21siglati da Khris ...

