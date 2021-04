Salvini | Stanziare 10 milioni per genitori separati e divorziati

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 aprile 2021) –chiede l’istituzione di un fondo di 10per aiutareche, a causa del covid, non riescono più a versare l’assegno di mantenimento per i figli e i coniugi. Questo il tweet diche ha annunciato l’iniziativa: “Emendamento a mia prima firma per istituire un Fondo da 10di euro per aiutare papà e mamme, in difficoltà col lavoro per il Covid, a pagare l’assegno di mantenimento a figli e coniugi”. Questo il testo dell’emendamento proposto: “Art. 12-bis. (Istituzione di un fondo perlavoratorial fine di garantire la continuità di versamento dell’assegno di mantenimento) 1. Al ...