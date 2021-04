Romania-Italia, Billie Jean King Cup: date, programma, orari, tv, streaming (Di lunedì 12 aprile 2021) date inusuali, venerdì e sabato, per il primo weekend di Billie Jean King Cup, nuova denominazione della Fed Cup, che l’Italia affronta da due anni a questa parte. Le azzurre volano in Romania per la missione complicatissima di rientro nel giro che conta. Le rumene, capitanate da Monica Niculescu (che ancora è in campo), possono infatti contare su Simona Halep accanto a Patricia Maria Tig, Irina Maria Bara e Mihaela Buzarnescu. Le azzurre, invece, sono prive di Camila Giorgi, positiva al Covid-19 e in isolamento a Charleston, e schierano Martina Trevisan, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Giulia Gatto-Monticone e Bianca Turati. Tre precedenti: nel 1975 (2° turno del World Group) con 2-1 azzurro in Francia, nel 1979 (1° turno) con 2-1 rumeno firmato Virginia Ruzici, infine 2-1 ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021)inusuali, venerdì e sabato, per il primo weekend diCup, nuova denominazione della Fed Cup, che l’affronta da due anni a questa parte. Le azzurre volano inper la missione complicatissima di rientro nel giro che conta. Le rumene, capitanate da Monica Niculescu (che ancora è in campo), possono infatti contare su Simona Halep accanto a Patricia Maria Tig, Irina Maria Bara e Mihaela Buzarnescu. Le azzurre, invece, sono prive di Camila Giorgi, positiva al Covid-19 e in isolamento a Charleston, e schierano Martina Trevisan, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Giulia Gatto-Monticone e Bianca Turati. Tre precedenti: nel 1975 (2° turno del World Group) con 2-1 azzurro in Francia, nel 1979 (1° turno) con 2-1 rumeno firmato Virginia Ruzici, infine 2-1 ...

Ultime Notizie dalla rete : Romania Italia Covid. Rugby: morto Massimo Cuttitta, 70 volte in Nazionale azzurra Assieme al gemello Marcello giocò il match della storica vittoria dell'Italia sulla Francia nella ...la propria esperienza di allenatore della mischia al servizio di Nazionali emergenti come Romania, ...

Covid, morto l'ex rugbista Massimo Cuttitta. Aveva 54 anni Assieme al gemello Marcello giocò il match della storica vittoria dell'Italia sulla Francia nella ... Aveva poi lavorato come tecnico negli staff delle nazionali di Scozia, Canada, Romania e Portogallo. ...

Romania-Italia, Halep non ci sarà: al suo posto Ruse Tiscali.it Addio a Massimo ‘Maus’ Cuttitta “servitore del rugby in Italia e nel mondo” L’ex pilone della nazionale se ne è andato a causa del Covid a 54 anni. Simbolo del XV azzurro più forte di sempre, che ci aprì le porte al Sei Nazioni ...

I giocatori del Saviatesta brillano con le nazionali Ultima giornata l’1 maggio Per l'Italia passerella interna con il Montenegro ... Pirotecnico 4-4 tra Serbia e Romania, con Petrov titolare tra i padroni di casa. In serie A, intanto, sono ufficiali le date dei recuperi.

