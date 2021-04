Riaperture, Fipe-Confcommercio: assemblea straordinaria in piazza a Roma il 13 aprile (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – Fipe-Confcommercio ha annunciato per martedì 13 aprile alle ore 11.30 una manifestazione in piazza San Silvestro a Roma per chiedere al governo un programma per la riapertura definitiva delle attività, alcune delle quali sistematicamente chiuse da 14 mesi, e una data certa per avviarlo. La Federazione ha infatti indetto un’assemblea straordinaria alla quale parteciperanno le sigle di tutte le componenti della galassia dei Pubblici esercizi: titolari di bar e ristoranti, ovviamente, ma anche il mondo del catering e del banqueting, la ristorazione commerciale e collettiva, le discoteche, le imprese balneari e gli imprenditori del gioco legale e dell’intrattenimento. “L’assemblea, ordinata, pacifica e allo stesso tempo determinata come è ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) –ha annunciato per martedì 13alle ore 11.30 una manifestazione inSan Silvestro aper chiedere al governo un programma per la riapertura definitiva delle attività, alcune delle quali sistematicamente chiuse da 14 mesi, e una data certa per avviarlo. La Federazione ha infatti indetto un’alla quale parteciperanno le sigle di tutte le componenti della galassia dei Pubblici esercizi: titolari di bar e ristoranti, ovviamente, ma anche il mondo del catering e del banqueting, la ristorazione commerciale e collettiva, le discoteche, le imprese balneari e gli imprenditori del gioco legale e dell’intrattenimento. “L’, ordinata, pacifica e allo stesso tempo determinata come è ...

