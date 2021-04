Preparati per l’UNO | DJI Air 2S sarà svelato il 15 aprile alle ore 15HDblog.it (Di lunedì 12 aprile 2021) Alla fine quelli che erano semplici sospetti si sono trasformati in fatti concreti e DJI ha ufficializzato che il 15 aprile avrà in serbo delle novità da condividere. A questo punto non ci sono nemmeno molti dubbi sul cosa attendersi, infatti, gli ultimi giorni sono stati scanditi da un crescente numero di indizi, video e fotografie dell’atteso modello che andrà a sostituire Mavic Air 2. Si chiamerà DJI Air 2S e solamente stamattina abbiamo visto il primo video unboxing, grazie al quale la scheda tecnica è diventata sempre più completa includendo dettagli mai emersi fino ad oggi, come ad esempio la capacità di girare video alla risoluzione massima di 5.4k. DJI resta criptica e condivide l’avviso “Preparati per l’UNO”, indicando le 15 come ora in cui tenere d’occhio il suo store. Per il momento non abbiamo altre informazioni, ma ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 12 aprile 2021) Alla fine quelli che erano semplici sospetti si sono trasformati in fatti concreti e DJI ha ufficializzato che il 15avrà in serbo delle novità da condividere. A questo punto non ci sono nemmeno molti dubbi sul cosa attendersi, infatti, gli ultimi giorni sono stati scanditi da un crescente numero di indizi, video e fotografie dell’atteso modello che andrà a sostituire Mavic Air 2. Si chiamerà DJI Air 2S e solamente stamattina abbiamo visto il primo video unboxing, grazie al quale la scheda tecnica è diventata sempre più completa includendo dettagli mai emersi fino ad oggi, come ad esempio la capacità di girare video alla risoluzione massima di 5.4k. DJI resta criptica e condivide l’avviso “per”, indicando le 15 come ora in cui tenere d’occhio il suo store. Per il momento non abbiamo altre informazioni, ma ...

