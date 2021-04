Organico aggiuntivo Covid docenti e ATA | il Ministero vuole riconfermarlo per il 2021 22

(Di lunedì 12 aprile 2021): potrà essere riconfermato per il prossimo anno scolastico/22? Nel corrente anno scolastico, le scuole hanno avuto bisogno di 75.000 unità di personale in più - 50.000 ATA, perlopiù collaboratori scolastici e 25.000- per fronteggiare l'emergenza sanitaria, ottimizzare la sorveglianza e la messa in sicurezza delle scuole, assicurare igiene continua degli spazi. L'articolo .

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Organico aggiuntivo

Orizzonte Scuola

...medica è stato riconosciuto per intero il trattamento economico legato all'orario'. 'L'... ma anche nei confronti dell'interoche si vedrebbe così depauperato di una parte salariale ......domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell'... non determina la perdita del punteggioacquisito. SEGUI LA PLAYLIST MOBILITA' SU ...Nuova dotazione organica elaborata nel rispetto del tetto di spesa previsto per l’Asp di Ragusa pari a 193.853.000 di euro. La Cisl Fp ha ricevuto dai vertici dell’azienda sanitaria provinciale di Rag ...Ci sarà dunque un investimento aggiuntivo di 500mila euro. Per la polizia locale oltre a un elemento in più in organico sono previsti in comando 3 istruttori di vigilanza. Per ciò che riguarda il ...