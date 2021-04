Ordine di arresto per il broker Torzi | ma lui è a Londra

(Di lunedì 12 aprile 2021) L'indagine che ha fatto scattare manette ai polsi di Gianluigi, è stavolta condotta dalla procura di Roma. L'accusa nei confronti delfinanziario è di aver emesso false fatturazioni per ...

Ultime Notizie dalla rete : Ordine arresto

Coinvolti nella stessa inchiesta, altri tre professionisti, per i quali, al momento, è stato emesso undi divieto di esercitare la professione di commercialista per sei mesi: si tratta di ...Dopo la morte di George Floyd ucciso lo scorso maggio durante il suooggi si torna a parlare di un nuovo episodio del genere: la polizia di Minneapolis ha ucciso ...e le forze dell'. Il ...Lo scrive il gip di Roma Corrado Cappiello nell’ordinanza di misura cautelare con cui ha disposto l’arresto per il broker Gianluigi Torzi, già coinvolto nella vicenda della compravendita dell’immobile ...E' stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio nei confronti del figlio al termine di un'attività investigativa condotta dai carabinieri della stazione di Sabaudia.